إزالة 29 حالة تعدٍ على الأراضي في البحيرة

شدد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات، وإيقاف البناء المخالف فورًا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز (الدلنجات - كفر الدوار - رشيد - المحمودية - حوش عيسى) عن إزالة 29 حالة تعدٍ على مساحة 6179 م2 عبارة عن:- إزالة عدد 16 حالة تعدٍ علي الأراضي الزراعية بقرية طيبة بالدلنجات بمساحة 2449 مترًا مربعًا عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونة الإسمنتية، وإزالة 4 حالات تعدٍ على الرقعة الزراعية بمساحة إجمالية 2222 مترًا مربعًا بمنطقة الكدوة بنطاق مدينة كفر الدوار وبنطاق قرى قومبانية أبوقير وزُهرة، تنوعت ما بين أسوار وتشوينات، وإزالة 3 حالات تعدٍ بمساحة 842م٢ بنطاق قرية إدفينا برشيد.كما تمت إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 456 مترًا عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض ومبنية بالطوب الأبيض بنطاق قرية عزب حوش عيسى، وإزالة عدد 3 حالات تعدٍ علي الأراضي الزراعية بمساحة 210م٢ بنطاق الوحدة المحلية لقرية سيدي عقبة بالمحمودية، عبارة عن مبانٍ بالطوب الأبيض وأعمدة خرسانية.