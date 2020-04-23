مواعيد عرض مسلسلات رمضان على «النهار»

أعلنت شبكة قنوات النهار عن الخريطة الدرامية والبرامجية الكاملة والتي تضم نخبة من المسلسلات الحصرية وغير الحصرية بالإضافة الي باقة متنوعة من البرامج الكوميدية والاجتماعية والفنية.وتجمع قناة النهار نخبة من نجوم الدراما المصرية والعربية في أقوى الأعمال الدرامية والتي تعرض حصريًا عبر شاشة القناة، وبالتالي يصبح إجمالي عدد المسلسلات التي سيتم عرضها على شاشة النهار ٦ مسلسلات وهم:- مسلسل "جمع سالم" بطولة زينة ويُعرض في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.- مسلسل "شاهد عيان" بطولة حسن الرداد ويُعرض في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.- مسلسل "سلطانة المعز" بطولة غادة عبدالرازق ويُعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.- مسلسل "القمر أخر الدنيا" بطولة بشرى ويُعرض في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل.- مسلسل "ولاد إمبابة" بطولة سعد الصغير ويُعرض في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً.مسلسل " وكلينها والعه" الجزء الثاني بطولة شريف رمزي، ورانيا يوسف ويُعرض في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل.