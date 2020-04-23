11 ألف حالة تعافٍ من كورونا في النمسا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 11 ألفًا و694 حالة، بينما لم يتبق من المرضى بالفيروس سوى 2786 مريضًا حاليًا.وذكر بيان لوزارة الصحة اليوم أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 15 ألفًا وحالتين، وقد توفى 522 شخصًا، بينما يتواجد في المستشفيات 677 حالة، منهم 169 شخصًا في العناية المركزة.وعزا البيان انخفاض عدد الإصابات الجديدة إلى القيود على الخروج ومراعاة المسافات والتباعد الاجتماعي والتي استجاب لها المواطنون على نحو واسع.وأوضح البيان أن معدل نمو الإصابات بلغ في متوسط العشرة أيام الماضية 0.72%، وهو من أقل المعدلات العالمية، حيث بلغت هذه النسبة في بريطانيا 5% وفي السويد 4.2% وفي سويسرا 1.12% وفي ألمانيا 1.7%.