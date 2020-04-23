الصين: دعوة أستراليا للتحقيق بشأن كورونا مناورة سياسية

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، إن دعوة أستراليا لإجراء تحقيق مستقل بشأن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، مناورة سياسية وعليها وقف انحيازها الفكري.وأضاف قنج شوانج، المتحدث باسم الخارجية الصينية للصحفيين، أن الصين ليس لديها أسواق للحوم الطازجة للحيوانات البرية ردا على سؤال عن تعليق لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو دعا فيه الصين لإغلاق مثل هذه الأسواق.