يومان تصوير لـ علي ربيع وينهي «عمر ودياب»

قال الفنان علي ربيع، فى تصريحات خاصة لـ "الدستور" إنه أوشك على الانتهاء من تصوير مسلسله الرمضاني الجديد "عمر ودياب"، مؤكدًا أنه يتبقى لأسرة العمل يومان فقط للانتهاء من مشاهده بشكل كامل.وفي سياق متصل، يعكف المخرج معتز التوني على مونتاج حلقات العمل لتسليمها للجهة المنتجة والقنوات العارضة.مسلسل "عمر ودياب" كان يحمل اسم "وصل أمانة" قبل تغييره، وتدور أحداثه في حلقات منفصلة متصلة حول شابين عاطلين متورطين فى إمضاء إيصالات أمانة ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون، وتعتمد فكرة العمل على ظهور فنان كضيف شرف كل حلقتين حسب الموقف.المسلسل يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته في العامين الماضي، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى والمذيعة يسرا مصطفى.