مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

بعث الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، جاء فيها:فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسيرئيس الجمهوريةالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد..إنه لمن دواعي سروري وغِبطتي أن أنقل إليكم، باسمى وباسم نواب الشعب، خالص ‏التهنئة القلبية الممزوجة بالفَخَار والإعزاز، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، تلك البقعة ‏المباركة من أرض الوطن المقدس من براثن الاحتلال، بأيدى قواتنا المسلحة، التي حمى ‏ظهرها جبهة داخلية متماسكة.‏إنه ليوم عظيم، اتخذ فيه الراحل العظيم محمد أنور السادات، طيب الله ثراه، قراره ‏ببدء معركة التحرير، فارتفعت راية مصر على أرض سيناء بأيدى أبنائها البررة من رجال القوات ‏المسلحة البواسل الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، ‏لقد وهبوا أرواحهم لله وللوطن، وصانوا كنانته، لا يريدون إلا وجه الله، طالبين الشهادة، ‏فكانوا أطهر الرجال وأشرف الشهداء.‏إننا نحني جباهنا احترامًا وتقديرًا لشهداء الواجب الذين حققوا لمصر هذا النصر ‏العظيم، الذي ما كان ليتحقق لولا رفض الشعب للهزيمة، ولولا إصرار وعزيمة لا تلين، على ‏تحقيق أعظم انتصارات الأمة، فتحقق للشعب وللجَيش معًا النصر المبين، وارتفعت به كرامة ‏ومهمة كل من يسكن الأرض العربية.‏لقد كتب أبطال القوات المسلحة أبطال العزة والكرامة بدمائهم الطاهرة أنصع ‏الصفحات في تاريخ الوطنية المصرية، ووضعوا الولاء والانتماء للوطن فى أعلى المراتب، وجعلوه ‏أغلى من الحياة فاستحقوا أن نخلد ذكراهم، وأن ندعو الله لهم أن ينزلهم منازل الصديقين ‏والأبرار.‏نحيّي كل من شارك فى صناعة هذا العيد المجيد.. نحيي كل ضابط وجندى وهب ‏روحه دفاعًا عن تراب وطنه.. نحيي كل أم قدمت للوطن أغلى ما تملك.. نحيّي كل زوجة ‏فقدت شريك حياتها، وكل طفل غاب عنه والده فى ملحمة الحرية.‏لقد رفعنا أعلام السيادة على أرض سيناء الغالية، ونرفع اليوم معكم أعلام الحياة ‏الكريمة لكل مواطن على أرض مصر.‏حمى الله مصر ووقاها من كل سوء.