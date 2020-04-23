مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء
الخميس 23/أبريل/2020 - 11:07 ص
كريمة ابو زيد والسيد السعدنىطباعة
بعث الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، جاء فيها:
فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي
رئيس الجمهورية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد..
إنه لمن دواعي سروري وغِبطتي أن أنقل إليكم، باسمى وباسم نواب الشعب، خالص التهنئة القلبية الممزوجة بالفَخَار والإعزاز، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، تلك البقعة المباركة من أرض الوطن المقدس من براثن الاحتلال، بأيدى قواتنا المسلحة، التي حمى ظهرها جبهة داخلية متماسكة.
إنه ليوم عظيم، اتخذ فيه الراحل العظيم محمد أنور السادات، طيب الله ثراه، قراره ببدء معركة التحرير، فارتفعت راية مصر على أرض سيناء بأيدى أبنائها البررة من رجال القوات المسلحة البواسل الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، لقد وهبوا أرواحهم لله وللوطن، وصانوا كنانته، لا يريدون إلا وجه الله، طالبين الشهادة، فكانوا أطهر الرجال وأشرف الشهداء.
إننا نحني جباهنا احترامًا وتقديرًا لشهداء الواجب الذين حققوا لمصر هذا النصر العظيم، الذي ما كان ليتحقق لولا رفض الشعب للهزيمة، ولولا إصرار وعزيمة لا تلين، على تحقيق أعظم انتصارات الأمة، فتحقق للشعب وللجَيش معًا النصر المبين، وارتفعت به كرامة ومهمة كل من يسكن الأرض العربية.
لقد كتب أبطال القوات المسلحة أبطال العزة والكرامة بدمائهم الطاهرة أنصع الصفحات في تاريخ الوطنية المصرية، ووضعوا الولاء والانتماء للوطن فى أعلى المراتب، وجعلوه أغلى من الحياة فاستحقوا أن نخلد ذكراهم، وأن ندعو الله لهم أن ينزلهم منازل الصديقين والأبرار.
نحيّي كل من شارك فى صناعة هذا العيد المجيد.. نحيي كل ضابط وجندى وهب روحه دفاعًا عن تراب وطنه.. نحيي كل أم قدمت للوطن أغلى ما تملك.. نحيّي كل زوجة فقدت شريك حياتها، وكل طفل غاب عنه والده فى ملحمة الحرية.
لقد رفعنا أعلام السيادة على أرض سيناء الغالية، ونرفع اليوم معكم أعلام الحياة الكريمة لكل مواطن على أرض مصر.
حمى الله مصر ووقاها من كل سوء.
فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي
رئيس الجمهورية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد..
إنه لمن دواعي سروري وغِبطتي أن أنقل إليكم، باسمى وباسم نواب الشعب، خالص التهنئة القلبية الممزوجة بالفَخَار والإعزاز، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، تلك البقعة المباركة من أرض الوطن المقدس من براثن الاحتلال، بأيدى قواتنا المسلحة، التي حمى ظهرها جبهة داخلية متماسكة.
إنه ليوم عظيم، اتخذ فيه الراحل العظيم محمد أنور السادات، طيب الله ثراه، قراره ببدء معركة التحرير، فارتفعت راية مصر على أرض سيناء بأيدى أبنائها البررة من رجال القوات المسلحة البواسل الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، لقد وهبوا أرواحهم لله وللوطن، وصانوا كنانته، لا يريدون إلا وجه الله، طالبين الشهادة، فكانوا أطهر الرجال وأشرف الشهداء.
إننا نحني جباهنا احترامًا وتقديرًا لشهداء الواجب الذين حققوا لمصر هذا النصر العظيم، الذي ما كان ليتحقق لولا رفض الشعب للهزيمة، ولولا إصرار وعزيمة لا تلين، على تحقيق أعظم انتصارات الأمة، فتحقق للشعب وللجَيش معًا النصر المبين، وارتفعت به كرامة ومهمة كل من يسكن الأرض العربية.
لقد كتب أبطال القوات المسلحة أبطال العزة والكرامة بدمائهم الطاهرة أنصع الصفحات في تاريخ الوطنية المصرية، ووضعوا الولاء والانتماء للوطن فى أعلى المراتب، وجعلوه أغلى من الحياة فاستحقوا أن نخلد ذكراهم، وأن ندعو الله لهم أن ينزلهم منازل الصديقين والأبرار.
نحيّي كل من شارك فى صناعة هذا العيد المجيد.. نحيي كل ضابط وجندى وهب روحه دفاعًا عن تراب وطنه.. نحيي كل أم قدمت للوطن أغلى ما تملك.. نحيّي كل زوجة فقدت شريك حياتها، وكل طفل غاب عنه والده فى ملحمة الحرية.
لقد رفعنا أعلام السيادة على أرض سيناء الغالية، ونرفع اليوم معكم أعلام الحياة الكريمة لكل مواطن على أرض مصر.
حمى الله مصر ووقاها من كل سوء.