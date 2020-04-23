رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 23 أبريل 2020 الموافق 30 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:07 ص
البرلمان
البرلمان
كريمة ابو زيد والسيد السعدنى
طباعة
بعث الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، جاء فيها:

فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي
رئيس الجمهورية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد..

إنه لمن دواعي سروري وغِبطتي أن أنقل إليكم، باسمى وباسم نواب الشعب، خالص ‏التهنئة القلبية الممزوجة بالفَخَار والإعزاز، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، تلك البقعة ‏المباركة من أرض الوطن المقدس من براثن الاحتلال، بأيدى قواتنا المسلحة، التي حمى ‏ظهرها جبهة داخلية متماسكة.‏

إنه ليوم عظيم، اتخذ فيه الراحل العظيم محمد أنور السادات، طيب الله ثراه، قراره ‏ببدء معركة التحرير، فارتفعت راية مصر على أرض سيناء بأيدى أبنائها البررة من رجال القوات ‏المسلحة البواسل الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، ‏لقد وهبوا أرواحهم لله وللوطن، وصانوا كنانته، لا يريدون إلا وجه الله، طالبين الشهادة، ‏فكانوا أطهر الرجال وأشرف الشهداء.‏

إننا نحني جباهنا احترامًا وتقديرًا لشهداء الواجب الذين حققوا لمصر هذا النصر ‏العظيم، الذي ما كان ليتحقق لولا رفض الشعب للهزيمة، ولولا إصرار وعزيمة لا تلين، على ‏تحقيق أعظم انتصارات الأمة، فتحقق للشعب وللجَيش معًا النصر المبين، وارتفعت به كرامة ‏ومهمة كل من يسكن الأرض العربية.‏

لقد كتب أبطال القوات المسلحة أبطال العزة والكرامة بدمائهم الطاهرة أنصع ‏الصفحات في تاريخ الوطنية المصرية، ووضعوا الولاء والانتماء للوطن فى أعلى المراتب، وجعلوه ‏أغلى من الحياة فاستحقوا أن نخلد ذكراهم، وأن ندعو الله لهم أن ينزلهم منازل الصديقين ‏والأبرار.‏

نحيّي كل من شارك فى صناعة هذا العيد المجيد.. نحيي كل ضابط وجندى وهب ‏روحه دفاعًا عن تراب وطنه.. نحيي كل أم قدمت للوطن أغلى ما تملك.. نحيّي كل زوجة ‏فقدت شريك حياتها، وكل طفل غاب عنه والده فى ملحمة الحرية.‏

لقد رفعنا أعلام السيادة على أرض سيناء الغالية، ونرفع اليوم معكم أعلام الحياة ‏الكريمة لكل مواطن على أرض مصر.‏

حمى الله مصر ووقاها من كل سوء.

موضوعات متعلقة

7 إصابات جديدة بكورونا في الأردن

السيسى للعمال:«أى حد عايز شغل يروح العاصمة الإدارية أو العلمين»

«الوزراء»: إعلان مواعيد الحظر في رمضان غدا

«الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس أول أيام رمضان

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

«الوزراء» يعلن عن مواعيد صرف المرحلة الثانية من منحة الـ500 جنيه

الصحة العالمية تحذر: مكافحة كورونا ستكون طويلة الأمد

«الوزراء»: إعلان مواعيد الحظر في رمضان غدا

النائب العام يأمر بحبس حنين حسام 4 أيام

إنفوجراف

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

image description

الاقتصاد المصري يواصل تصدر معدلات النمو في المنطقة (إنفوجراف)

image description

الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء (انفوجراف)

أيام زمان

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

نجم الساعة

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

الصحة

اليابان يروج لعقار علاج كورونا رغم تحذير الخبراء الأطباء

دواء جديد يقمع نمو الورم لمرضى سرطان الجلد

ارتفاع انبعاثات ثاني أُكسيد الكربون يضر بقدرة الإنسان على التفكير

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

منوعات

كورونا يلغي مهرجان الجاز في فرنسا

منبه يصنع القهوة لصاحبه قبل أن يفتح عينيه

إطلاق أنثى كوالا للبرية بعد تماثلها للشفاء في مستشفى بأستراليا

مقاتل روسى يكافح التدخين فى زمن كورونا

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يتساوى التِبرُ مع التُراب؟
خالد عكاشة
ماذا يجرى للضباط الأتراك فى ليبيا؟
سيد عبدالقادر
فى انتظار الشبح المصرى
حسين عثمان
كل الطرق تؤدى إلى التعايش مع «كورونا»
المزيد

الثقافة

«السرديات الأردني» يستضيف الفائز بالبوكر العربية عبد الوهاب عيساوي

وزير الثقافة الأردني يطالب بتوضيح لدور الثقافة والفنون أوقات الأزمات

منظمة طلائع البعث تعلن أسماء الفائزين بمسابقتها الأدبية

«علم الفلك المسلي».. كتاب جديد للمؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم