كورونا يطلق سراح 20 ألف سجين بالعراق

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الخميس، إطلاق سراح أكثر من 20 ألف سجين لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في السجون.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن "محاكم الجزاء تتخذ القرارات المناسبة لتقليل عدد الموقوفين".وأضاف: "انسجاما مع قرارات خلية الأزمة وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى بخصوص التقليل ‏من مخاطر انتشار فيروس كورونا فقد بلغ عدد المتهمين الذين تم إطلاق سراحهم لغاية ‏‏اليوم 20040 متهما".