كورونا يطلق سراح 20 ألف سجين بالعراق
الخميس 23/أبريل/2020 - 10:19 ص
وكالاتطباعة
أعلنت السلطات العراقية، اليوم الخميس، إطلاق سراح أكثر من 20 ألف سجين لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في السجون.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن "محاكم الجزاء تتخذ القرارات المناسبة لتقليل عدد الموقوفين".
وأضاف: "انسجاما مع قرارات خلية الأزمة وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى بخصوص التقليل من مخاطر انتشار فيروس كورونا فقد بلغ عدد المتهمين الذين تم إطلاق سراحهم لغاية اليوم 20040 متهما".
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن "محاكم الجزاء تتخذ القرارات المناسبة لتقليل عدد الموقوفين".
وأضاف: "انسجاما مع قرارات خلية الأزمة وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى بخصوص التقليل من مخاطر انتشار فيروس كورونا فقد بلغ عدد المتهمين الذين تم إطلاق سراحهم لغاية اليوم 20040 متهما".