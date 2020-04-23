المصريون في الكويت يكافحون كورونا بـ«دمائهم»

دشن عدد من أبناء الجالية المصرية في الكويت، حملة للتبرع بالدم في بنك الدم الكويتي، تحت شعار "دمنا واحد"؛ وذلك تأكيدًا لأواصر الأخوة والمحبة بين الشعبين، في ظل الظروف الاستثنائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأكد عدد من المتبرعين، أن مشاركتهم في الحملة، تعد ضرورة وواجبًا إنسانيًا تجاه كل محتاج لقطرة دم من المواطنين الكويتيين والمقيمين على أرض الكويت، إيمانًا منهم بحتمية الوقوف إلى جانب القطاع الصحي الكويتي، في ظل تلك الظروف الاستثنائية.وشدد المشاركون في الحملة، على أنهم يمثلون عينة بسيطة من جموع المصريين الراغبين في التبرع، والوقوف إلى جانب أخوتهم من المرضى في كل مكان داخل الكويت، خاصة في ظل العلاقات التاريخية الوطيدة بين الشعبين والبلدين الشقيقين، والتي تجمع بينهما على مدى مئات السنين.ووجه عدد من أبناء الجالية المصرية الشكر إلى الكويت قيادة وحكومة وشعبًا، لما تقوم به من جهود لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، معربين عن استعدادهم للتطوع والعمل وتقديم كل ما يلزم للمساعدة في دعم جهود محاصرة الفيروس.