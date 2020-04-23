روسيا: 4774 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس "كورونا" عن تسجيل 4774 إصابة جديدة بالفيروس في عموم روسيا خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 62 ألفا و773 حالة.وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم الخميس بأن الإصابات الجديدة سجلت في 81 إقليما روسيا، حيث بلغ عدد الحالات، التي لم تظهر عليها أعراض المرض 2282 حالة بنسبة 47.8 % من الإصابات الجديدة.وأضاف البيان أن أكثر حالات الإصابة سجلت في العاصمة موسكو بواقع 1959 حالة، بينما بلغ عدد الإصابات الجديدة في ضواحي موسكو 688 حالة، وفي مدينة سان بطرسبرج 191 حالة، مشيرا إلى أن عدد حالات الوفاة في عموم روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 42 وفاة، ليبلغ الإجمالي 555 حالة وفاة،موضحا أن عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في روسيا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ 471 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 4891 شخصا.