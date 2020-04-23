ارتفاع كبير لمؤشرات البورصة فى مستهل تعاملات آخر جلسات الأسبوع

صعدت مؤشرات البورصة بنحو كبير لدى مستهل تعاملات اليوم الخميس- نهاية تعاملات الأسبوع، بدعم من الارتفاع القوى لأسواق المال الأمريكية عشية أمس الأربعاء.وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جى إكس 30" بنسبة 1.88%، بما يعادل 184 نقطة، ليصل إلى مستوى 9986 نقطة.كما صعد المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.59%، بما يعادل 1748 نقطة، ليسجل مستوى 1125 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 50 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على حوالي 26.4 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 2.11 ألف صفقة شراء وبيع.