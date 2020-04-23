إزالة 45 تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بدمياط (صور)

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنه تم شن حملة مكبرة نفذتها الأجهزة التنفيذية، بالتعاون مع الجهات الأمنية، تمكنت من إزالة 45 حالة تعد على أملاك الدولة وأراضي زراعية وكذلك حالات بناء بالمخالفة بعدد من مراكز ومدن المحافظة مع القيام باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحويل تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية وفقًا للتَكليفات الصادرة مؤخرًا من رئاسة مجلس الوزراء.وأضافت المحافظ أن تلك الإزالات تضمنت 16 حالة بناء، بالمخالفة بنطاق مركز ومدينة دمياط وحالتين أخرتين بفارسكور وأيضًا حالتين بمركز ومدينة الزرقا، كما تم بكفر البطيخ إزالة عدد 6 حالات تعد على أراضى زراعية وحالة أخرى فى المهد و5 مكامير فحم وحالة تعد على أرض أملاك دولة تابعة لولاية الإصلاح الزراعي، فضلًا عن إزالة 5 حالات تعد على أراضى زراعية وحالة تعد على أملاك دولة تابعة للري بمدينة السرو.وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار الجهود التى تقوم بها المحافظة، لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتصدي بكل حسم لأيّة حالات تعد ومواجهة جميع أشكال المخالفات، خاصة خلال الفترة الراهنة.