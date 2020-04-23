لأول مرة.. أمريكا تسمح بإجراء اختبار كورونا فى المنازل

في خطوة مهمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، أجازت إدارة الأغذية والدواء الأميركية (FDA)، استخدام اختبار فيروس كورونا التاجي في المنزل، من خلال السماح للمرضى بجمع العينات فى منازلهم دون التوجه إلى المستشفيات، وفقًا لموقع العربية.نت.وأكدت إدارة الأغذية والدواء، أن تصريح الطوارئ سيجعل اختبار الفيروس التاجى أسهل وأكثر سلاسة من خلال السماح لبعض المرضى بجمع عينات الاختبار الخاصة بهم دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم، حيث يقوم المريض باستخدام مسحة الأنف، بإرسال العينة إلى مختبرات LabCorp، الواسعة الانتشار في أمريكا لاختبارها وإبلاغ المرضى بالنتيجة وهم في منازلهم.قال مفوض إدارة الغذاء والدواء، ستيفن هان، في بيان الخميس: "بهذا الإجراء، يوجد الآن خيار مناسب وموثوق لجمع عينات المرضى براحة وأمان في منازلهم".ولم تقدم شركة LabCorp تفاصيل حول عدد هذه الاختبارات التي سيتم توفيرها وحول الجدول الزمني،وقالت الشركة إن الاختبارات ستكون في البداية للعاملين في مجال الرعاية الصحية ومن يعمل في شئون مواجهة الفيروس.ويمكن أن تقلل الاختبارات المنزلية من الطلب على معدات الحماية للعاملين في مجال الرعاية الصحية، حيث لا تحتاج الاختبارات إلى موظف صحي لإجرائه، ويحتاج المرضى إلى ملء استبيان والحصول على توصية من مقدم الرعاية.