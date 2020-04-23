مطار مرسى علم يستعد لاستقبال 9 رحلات استثنائية

يستعد مطار مرسى علم الدولي، الخميس، لاستقبال 9 رحلات طيران استثنائية لإعادة المصريين العالقين في الخارج، وذلك ضمن توجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارات الهجرة والطيران والسياحة.وأكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أنه يتم إخضاع جميع الركاب القادمين للحجر الصحي، وذلك بعدد من الفنادق والقرى السياحية المجهزة بمرسي علم جنوب المحافظة، لمدة 14 يومًا، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.أضاف حنفي في بيان اليوم، أنه تم تجهيز وإعداد فرق طبية المدربة لتوقيع إجراءات الحجر الصحي على المصريين العالقين العائدين عبر مطار مرسى علم الدولي لدى وصولهم وفرق طبية لمراقبة الحالة الصحية للمصريين ومرافقتهم في فنادق الإقامة، وذلك طول مدة لإقامة 14 يومًا تحت إشراف طبي كامل.