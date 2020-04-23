حظك اليوم.. برج العقرب الخميس 23 أبريل 2020

قدمت خبيرة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم، وفيما يخص برج العقرب قالت:مهنيًا: يخفّ الوهج الذي نعمت به منذ اسابيع، وتطرأ مشاكل يثيرها بعض الناقمين على تقدمك ونجاحك وكفاءتك.عاطفيًا: أحذّرك من تراجع في مجرى العلاقة بسبب مشاعرك السلبية تجاه نفسك في الدرجة الأولى وتجاه الشريك في الدرجة الثانية.صحيًا: أنصحك بألا تولي المتاعب والشؤون اليومية أهمية زائدة، بل قم بنشاط رياضي يفيدك صحيًا.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.