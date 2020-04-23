حظك اليوم.. برج الأسد الخميس 23 أبريل 2020

قدمت خبيرة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم، وفيما يخص برج الأسد قال:مهنيًا: تمر بيوم من التناقضات لا تجد لها تفسيرًا، وتتأرجح بين المشاعر السارّة والمخاوف المقلقة وتعيش جوًا من الاضطراب غير المبرر.عاطفيًا: اعتذر قبل فوات الأوان وكفّر عن ذنوبك ولا بد من أن تتحسّن معظم العلاقات والروابط التي تجمعك بشريك العمر.صحيًا: تمر بتجارب مفيدة وأخرى لا معنى لها ولا جدوى سوى لإثارة غضبك.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.