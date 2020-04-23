حظك اليوم.. برج السرطان الخميس 23 أبريل 2020

قدمت خبيرة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم، وفيما يخص برج السرطان قال:مهنيًا: يقوى اليوم النشاط المهني وتنجح محاولتك لتوضيح غايتك وأهدافك، وتحقق ما كنت تطمح إليه منذ مدة طويلة وتتقدم بأشواط إلى الأمام.عاطفيًا: تسامح مع الشريك لأنه عفوي وطيّب القلب، ولا تتركه يدفع الثمن إذا تصلّبت في موقفك لأنك ستكون الخاسر الأكبر.صحيًا: نتيجة وقوعك تحت ضغوط نفسية مصدرها العمل، قد تشكو تشنجًا في الأعصاب.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.