استقرار سعر صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

سعر الدولار اليوم

بنك مصر

قناة السويس

بنك القاهرة

بنك التعمير والإسكان

البنك التجاري الدولي



وفي استطلاع لإحدى المؤسسات الدولية حول توقعات نمو الاقتصاد المصري، توقع المشاركون أن يخفض البنك المركزي المصري، الفائدة مرة أخرى بحلول يونيو 2020 بمقدار نصف نقطة، وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت خفض أسعار الفائدة في مارس الماضي بمقدار 3%، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة ضد تداعيات فيروس كورونا.



وعلى جانب أخر، توقعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أن يتجه البنك المركزي الى تثبيت أسعار الفائدة، واستبعدت اجراء خفض جديد بعد الخفض بنسبة 3% خلال مارس الماضي.



فيما قال بنك بي ان بي باريبا الفرنسي إن الاقتصاد المصري، لن يتأثر بشكل كبير بالتداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد، على أن يحقق معدلات نمو ايجابية خلال العام الجاري 2020، والعام المقبل 2021.





تابع أيضاً: ارتفاع كبير لمؤشرات البورصة فى مستهل تعاملات آخر جلسات الأسبوع



وأشاد بنك بي ان بي باريبا بالاجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري، للحد من تداعيات فيروس كورونا، والتحسن في العملة الأجنبية وفي رصيد الاحتياطي الأجنبي الذي دعم أداء الجنيه المصري، أمام بقيمة العملات الأجنبية.



ومن المتوقع أن يستقر سعر صرف الجنيه المصري، أمام الدولار خلال الفترة المقبلة بفعل اجراءات ترشيد الاستيراد، والاجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي والحكومة المصرية، لمواجهة فيروس كورونا بما يدعم الاقتصاد المصري، واليات النمو بالاضافة الى نجاح خطة الاصلاح الاقتصادي.



سجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس 22- 4 - 2020، استقرارا ملحوظا وسط توقعات باستمرار الاستقرار الفترة المقبلة.وسجل سعر الدولار طبقا لنشرة أسعار البنك المركزي المصري، 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.في البنك الأهلي المصري15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع.15.70 جنيه للشراء، و15.80 للبيع.15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.15.70 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع