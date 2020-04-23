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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 23 أبريل 2020 الموافق 30 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

استقرار سعر صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

الخميس 23/أبريل/2020 - 01:10 م
الدولار
الدولار
راندا التوني
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سجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس 22- 4 - 2020، استقرارا ملحوظا وسط توقعات باستمرار الاستقرار الفترة المقبلة.

وسجل سعر الدولار طبقا لنشرة أسعار البنك المركزي المصري، 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم


في البنك الأهلي المصري

15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع.

بنك مصر

15.70 جنيه للشراء، و15.80 للبيع.

قناة السويس

15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

بنك القاهرة

15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

15.70 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي

15.70 جنيه للشراء، 15.80 جنيه للبيع

وفي استطلاع لإحدى المؤسسات الدولية حول توقعات نمو الاقتصاد المصري، توقع المشاركون أن يخفض البنك المركزي المصري، الفائدة مرة أخرى بحلول يونيو 2020 بمقدار نصف نقطة، وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت خفض أسعار الفائدة في مارس الماضي بمقدار 3%، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة ضد تداعيات فيروس كورونا.

وعلى جانب أخر، توقعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أن يتجه البنك المركزي الى تثبيت أسعار الفائدة، واستبعدت اجراء خفض جديد بعد الخفض بنسبة 3% خلال مارس الماضي.

فيما قال بنك بي ان بي باريبا الفرنسي إن الاقتصاد المصري، لن يتأثر بشكل كبير بالتداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد، على أن يحقق معدلات نمو ايجابية خلال العام الجاري 2020، والعام المقبل 2021.


وأشاد بنك بي ان بي باريبا بالاجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري، للحد من تداعيات فيروس كورونا، والتحسن في العملة الأجنبية وفي رصيد الاحتياطي الأجنبي الذي دعم أداء الجنيه المصري، أمام بقيمة العملات الأجنبية.

ومن المتوقع أن يستقر سعر صرف الجنيه المصري، أمام الدولار خلال الفترة المقبلة بفعل اجراءات ترشيد الاستيراد، والاجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي والحكومة المصرية، لمواجهة فيروس كورونا بما يدعم الاقتصاد المصري، واليات النمو بالاضافة الى نجاح خطة الاصلاح الاقتصادي.

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