حظك اليوم.. برج الحمل الخميس 23 أبريل 2020

قدمت خبيرة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم، وفيما يخص برج الحمل قالت:مهنيًا: تنشط الحياة المهنية والاجتماعية، وتكون المفاوضات ناشطة، كذلك المشاركة في المؤتمرات والرحلات.عاطفيًا: الحبيب ملّ من تحكّمك، امنحه المزيد من الحرية، ولا تكن كثير الانتقاد لتصرفاته فأنت تحرجه أمام الجميع وتسبب له ألمًا خفيًا.صحيًا: مثابرتك المتواصلة على العمل والجلوس مطولًا يدفعانك إلى الإصابة بالإرهاق وبعض التشنجات.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.