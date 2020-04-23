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محمد العسيري
الخميس 23 أبريل 2020 الموافق 30 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تطالب الصين بإغلاق أسواق الحيوانات البرية إلى الأبد

الخميس 23/أبريل/2020 - 09:48 ص
أسواق الحيوانات
أسواق الحيوانات
أ ش أ
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طالبت الولايات المتحدة، الخميس، الصين بإغلاق الأسواق الرطبة للحيوانات البرية "إلى الأبد".

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية، "إنه نظرًا للصِلة القوية بين الحيوانات البرية المباعة بشكل غير قانوني في أسواق الحيوانات وبين الأمراض الحيوانية المنشأ، طالبت الولايات المتحدة الصين بإغلاق أسواق بيع الحيوانات البرية وكل الأسواق التي تبيع الحيوانات بشكل غير قانوني للأبد".

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