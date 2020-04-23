طاقم «النجيلة» الطبى يصنع زينة رمضان لإسعاد مصابى كورونا (صور)

لم يمنعهم وباء فيروس كورونا المستجد من الاحتفال بحلول شهر رمضان، حيث قام جيش مصر الأبيض بالنجيلة المركزي بتعليق زينة رمضان بعد أن قاموا بتصنيعها من الأقمشة والقفازات والأكواب الكرتونية.وقال الدكتور محمد علي مدير مستشفى النجيلة المركزي "منطقة العزل" إن طاقم التمريض قام بتصنيع زينة رمضان من الأقمشة والقفازات والأكواب الكرتونية وذلك لإدخال البهجة علي المصابين والاحتفال معهم بحلول شهر رمضان.وأضاف في تصريحات صحفية، أنه بعد تصنيع زينة رمضان التي لم تستغرق وقتا تم تعليقها في المستشفي بالكامل لإدخال البهجة والسرور على جميع من في منطقة العزل وخلق جو أسري احتفالا بشهر رمضان.وأوضح أن تلك المبادرة نالت إعجاب الجميع وأدخلت البهجة بين الطاقم الطبي والعاملين والمصابين للاحتفال بشهر رمضان مؤكدا أن تلك المبادرة تعد خطوة إيجابية ودعما نفسيا لمصابي كورونا وسيسهم في علاجهم.