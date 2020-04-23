رئيس النمسا يهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان

وجّه الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، الخميس، التهنئة إلى المسلمين في النمسا وحول العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.قال الرئيس النمساوي، في تصريح الخميس، إنه في بداية شهر الصيام أتمنى لجميع المسلمين كل الخير والسلام والتمتع ببركات الشهر الفضيل، وأضاف "نتمنى أن يكون هذا الشهر سببا في السلام والتضامن بين الشعوب".وذكر فان دير "أننا في هذه الأوقات الصعبة وفي ظل جائحة فيروس (كورونا) التي ألمت بكل دول العالم نحتاج إلى العودة للقيم الروحية والدينية السامية".