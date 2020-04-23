مقتل وإصابة 44 من مسلحي طالبان في أفغانستان

قال تادين خان قائد شرطة قندهار، إن القوات الأفغانية قتلت ما لا يقل عن 28 من عناصر حركة طالبان وأصابت 16 آخرين، خلال اشتباكات منفصلة مع مقاتلي طالبان في إقليم قندهار جنوب أفغانستان.ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الخميس عن الجنرال خان قوله إن مقاتلي طالبان هاجموا مواقع أمنية في منطقة سارجو بالإقليم الجنوبي، والقوات الأفغانية تصدت بشكل فعال للهجوم، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 16 من مقاتلي طالبان وإصابة 9 آخرين على الأقل.وأضاف الجنرال خان أن قوات الأمن الأفغانية قتلت 12 من مسلحي طالبان وأصابت 7 آخرين على الأقل خلال اشتباك مماثل في منطقة ميرازار.ولم تعلق حركة طالبان على هذه الاشتباكات حتى الآن.