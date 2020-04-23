جوتيريش: حقوق الإنسان يجب أن تكون في محور الاستجابة لكورونا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الخميس، إنه يجب أن تكون حقوق الإنسان في محور الاستجابة لأزمة فيروس كورونا والتعافي منها.وأوضح جوتيريش لدى إصداره إيجازا لسياسة الأمم المتحدة في هذا الشأن، أن حقوق الإنسان يمكن أن تسلط الضوء على من يتحملون القدر الأكبر من المعاناة.وأضاف في رسالة عبر الفيديو: "شهدنا كيف أن الفيروس لا يميز، لكن تأثيراته تفعل ذلك، مما يكشف ضعفا شديدا في توفير الخدمات العامةوالتفاوت الهيكلي الذي يمنع الوصول إليها".وقال أيضا إن "التأثيرات المتفاوتة على مجتمعات معينة، وتصاعد خطاب الكراهية، واستهداف الجماعات المعرضة للخطر ومخاطر الاستجابة الأمنيةالقاسية، تقوض الاستجابة الصحية".وأضاف: "على خلفية تصاعد القومية-العرقية والشعبوية والاستبداد وتراجع حقوق الإنسان في بعض الدول، يمكن أن تكون هذه الأزمة ذريعة لتبني تدابير قمعية لأسباب غير ذات صلة بالجائحة".