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الخميس 23 أبريل 2020 الموافق 30 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع الذهب بفعل جني أرباح.. ويتماسك فوق 1700 دولار

الخميس 23/أبريل/2020 - 08:29 ص
الذهب
الذهب
وكالات
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تراجع الذهب اليوم الخميس، إذ باع المستثمرون المعدن النفيس لجني الأرباح من ارتفاعات كبيرة حققها في الجلسة الماضية، لكن الأسعار تماسكت فوق مستوى 1700 دولارا للأوقية (الأونصة) بفضل وعود بمزيد من إجراءات التحفيز الأمريكية لتخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 %إلى 1710.78 دولار للأوقية بحلول الساعة 0520 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفز أكثر من 1.5 %أمس الأربعاء. ولم يطرأ تغير يُذكر على الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1738.90 دولار للأوقية.

وقال ستيفن إينس كبير محللي السوق لدى شركة الخدمات المالية أكسي كورب "تميل السوق على الأرجح أكثر صوب جني الأرباح من الذهب، ببساطة لأنه قرب مستويات مرتفعة لنطاق مسجل في الآونة الأخيرة".

وأضاف "الولايات المتحدة ضخت المزيد من التحفيز، وهذا إيجابي فعلا للذهب لأنه يزيد العجز المالي في البلاد".

ومقابل عملات منافسة رئيسية، ارتفع الدولار لأعلى من ذروة أسبوعين في وقت سابق من الجلسة، مما يزيد تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وصعدت أسواق الأسهم الآسيوية إذ ساهم الجمع بين انتعاش أسعار النفط من مستويات تاريخية متدنية والتعهد بمزيد من الدعم الحكومي الأمريكي لتخفيف أثر تضرر الاقتصاد من فيروس كورونا في تهدئة الأسواق المتوترة.

ويميل الذهب للاستفادة من إجراءات تحفيز واسعة الانتشار من بنوك مركزية إذ أنه يُعتبر تحوطا في مواجهة التضخم وتراجع العملة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.6 %إلى 1949.18 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 0.4 %إلى 760.35 دولار للأوقية، بينما ربحت الفضة 0.6 %إلى 15.24 دولار للأوقية.

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