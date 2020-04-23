أسعار النفط تواصل ارتفاعها مع تصاعد التوتر بين إيران وأمريكا

واصلت أسعار النفط ارتفاعها صباح الخميس مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في الخليج، وهو ما طغى على انعكاسات انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يؤدي إلى إضعاف الطلب ويغرق المنشآت بالمخزونات.وربح برميل خام غرب تكساس الوسيط 9،72 %وبلغ سعره 15،12 دولارًا للبرميل، معززا الأرباح التي حققها في بداية جلسة المداولات في آسيا.كما ارتفع سعر برميل برنت نفط بحر الشمال بنسبة 9،03 %ليبلغ 22،21 دولارًا للبرميل في المبادلات الأولى في آسيا.وفي آسيا أيضا، فتحت البورصات الصينية الخميس على ارتفاع متأثرة بالتحسن في وول ستريت وفي أسعار النفط.وبقيت الأسواق هادئة بعد التقلبات الحادة التي شهدتها في الأيام الأخيرة مع الانهيار التاريخي لأسعار الخام الأميركي الذي أرغم الوسطاء على أن يدفعوا للمشترين لإقناعهم بالحصول على سلعة لا أحد يريدها للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.وانهارت أسعار الذهب الأسود في الأسابيع الأخيرة مع تدابير الإغلاق التي تتخذها السلطات في أنحاء العالم للحدّ من تفشي وباء كوفيد-19. وتراجع الطلب العالمي بينما أتخمت منشآت التخزين بالنفط.وكان سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو ارتفع بنسبة 19 % الأربعاء بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي هدد "بتدمير" أي سفينة إيرانية تقترب بشكل خطير من سفن أميركية في الخليج، المنطقة الأساسية لنقل النفط.وتقول واشنطن إن 11 زورقا سريعا تابعا للحرس الثوري الإيراني "اقتربت بشكل كبير وبسرعة كبيرة" من سفن أميركية تقوم بدوريات في الخليج.وفي تقرير نشر الأربعاء، قالت الوكالة الأميركية لأنباء الطاقة إن احتياطيات الخام ارتفعت بمقدار 15 مليون برميل الأسبوع الماضي لتبلغ 535 مليون برميل.وفي كاشينغ بولاية أوكلاهوما خصوصا حيث يتم تخزين البراميل المرجعية لخام تكساس الوسيط، ازداد حجم المخزون خمسة ملايين برميل وبات قريبا من الحد الأقصى.وارتفعت أيضا المخزونات الأميركية من الوقود والمنتجات المكررة بينما تراجع الاستهلاك الأسبوعي أكثر من 25 % على مدى عام بسبب إجراءات العزل.ويرى المحللون أن التوتر الجيوسياسي لن يكون له تأثير طويل الأمد إذا كانت نقاط التخزين ممتلئة.وقال ستيفن إينيس الخبير الاستراتيجي في مجموعة "أكسيكورب" إن "زيادة في الأسعار مرهونة فقط بتحرك فوري منسق لأوبك بلاس للحد من الانزلاق إلى الأسفل أو انتعاش كبير وغير مرجح للطلب في مايو".وهو يشير بذلك إلى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحليفاتها التي توصلت في أبريل إلى اتفاق على خفض الإنتاج بمقدار عشرة ملايين برميل يوميا لمحاولة تنشيط الأسواق.لكن الخبراء اعتبروا حينذاك أن هذا الخفض غير كاف للتعويض عن تراجع الطلب الذي تفاقم مع ظهور فيروس كورونا المستجد في الصين في ديسمبر. وواصلت الأسعار تراجعها.وتحت تاثير هذا الارتفاع في أسعار النفط والتحسن في بورصة وول ستريت في نيويورك الأربعاء، بدأت أسواق المال في الصين جلساتها بارتفاع.ففي هونغ كونغ، تقدم مؤشرا هانغ سينغ 0،38 % إلى 23983،65 نقطة، بينما ارتفع مؤشر بورصة شنغهاي 0،23 % إلى 2850،51 نقطة، وفي شينزن سجل المؤشر ارتفاعا نسبته 0،31 % إلى 1777،24 نقطة.