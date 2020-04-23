دواء جديد يقمع نمو الورم لمرضى سرطان الجلد

طور باحثون صينيون مثبطا جديدا له قدرة أكبر على قمع نمو الورم لمرضى سرطانات الجلد قياسا إلى الأدوية الحالية.وذكرت دراسة نشرت في مجلة (اتصالات الطبيعة) - وفقا لوسائل إعلام صينية اليوم الخميس - أن باحثين صينيين وجدوا أن (مثبط جزيء جديد) يسمى بـ "إن إتش دبليو دي -870" أظهر نشاطا قويا ضد الأورام، حيث كان أقوى بنحو 50 مرة ضد خلايا سرطان الجلد من المثبطات الأخرى في التجارب التي أجريت على الفئران.ومثبط "إن إتش دبليو دي - 870" هو عضو جديد في مثبطات بي إي تي (مثبطات برومودومين وبروتينات المجال خارج النطاق)، وهي فئة من أدوية السرطان التي أثبتت في السابق فعالية ملحوظة في علاج سرطانات الدم.وقال "يين مينغ تشو" الباحث في مستشفى شيانغيا التابع لجامعة جنوب الوسطى الصينية - المشارك في الدراسة - إن مثبط "بي إي تي" أثبت فعاليته ضد الورم الميلانيني، أخطر أنواع سرطان الجلد، مع معدل بقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات بنسبة 5%، مشيرا إلى أن المتوسط الحالي لفترة البقاء على قيد الحياة لمرضى سرطان الجلد المتقدم يبلغ حوالي ستة أشهر، وأنه بناء على التجارب على الحيوانات، من المتوقع أن يزيد المثبط الجديد الوقت إلى أكثر من الضعف.ويقدر المثبط الجديد على علاج سرطانات أخرى، حيث وجد الباحثون، بعد فحص تأثيره على تسعة نماذج أورام مختلفة، أن المثبط فعال أيضا ضد الأورام الصلبة في الدماغ والثدي والمبيض.ويخطط فريق البحث، مع شركة أدوية صينية، لإجراء تجارب سريرية على مرضى سرطان الجلد في يوليو المقبل.ويمنح المثبط الجديد الأمل لبعض مرضى السرطان ممن يعانون من حالات متقدمة، ويساعد على تأخير تطور السرطان.