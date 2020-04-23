رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 23 أبريل 2020 الموافق 30 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

دواء جديد يقمع نمو الورم لمرضى سرطان الجلد

الخميس 23/أبريل/2020 - 08:23 ص
مختبر
مختبر
أ ش أ
طباعة
طور باحثون صينيون مثبطا جديدا له قدرة أكبر على قمع نمو الورم لمرضى سرطانات الجلد قياسا إلى الأدوية الحالية.

وذكرت دراسة نشرت في مجلة (اتصالات الطبيعة) - وفقا لوسائل إعلام صينية اليوم الخميس - أن باحثين صينيين وجدوا أن (مثبط جزيء جديد) يسمى بـ "إن إتش دبليو دي -870" أظهر نشاطا قويا ضد الأورام، حيث كان أقوى بنحو 50 مرة ضد خلايا سرطان الجلد من المثبطات الأخرى في التجارب التي أجريت على الفئران.

ومثبط "إن إتش دبليو دي - 870" هو عضو جديد في مثبطات بي إي تي (مثبطات برومودومين وبروتينات المجال خارج النطاق)، وهي فئة من أدوية السرطان التي أثبتت في السابق فعالية ملحوظة في علاج سرطانات الدم.

وقال "يين مينغ تشو" الباحث في مستشفى شيانغيا التابع لجامعة جنوب الوسطى الصينية - المشارك في الدراسة - إن مثبط "بي إي تي" أثبت فعاليته ضد الورم الميلانيني، أخطر أنواع سرطان الجلد، مع معدل بقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات بنسبة 5%، مشيرا إلى أن المتوسط الحالي لفترة البقاء على قيد الحياة لمرضى سرطان الجلد المتقدم يبلغ حوالي ستة أشهر، وأنه بناء على التجارب على الحيوانات، من المتوقع أن يزيد المثبط الجديد الوقت إلى أكثر من الضعف.

ويقدر المثبط الجديد على علاج سرطانات أخرى، حيث وجد الباحثون، بعد فحص تأثيره على تسعة نماذج أورام مختلفة، أن المثبط فعال أيضا ضد الأورام الصلبة في الدماغ والثدي والمبيض.

ويخطط فريق البحث، مع شركة أدوية صينية، لإجراء تجارب سريرية على مرضى سرطان الجلد في يوليو المقبل.

ويمنح المثبط الجديد الأمل لبعض مرضى السرطان ممن يعانون من حالات متقدمة، ويساعد على تأخير تطور السرطان.

موضوعات متعلقة

الصحة: 12 وفاة و169 إصابة جديدة بكورونا

أمريكا تسجل أكثر من 1700 حالة وفاة جديدة بـ«كورونا»

«الوزراء»: إعلان مواعيد الحظر في رمضان غدا

النيابة تحجز حنين حسام لصباح اليوم لاستكمال التحقيقات

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

النائب العام يأمر بحبس حنين حسام 4 أيام

«الوزراء»: إعلان مواعيد الحظر في رمضان غدا

النيابة تحجز حنين حسام لصباح اليوم لاستكمال التحقيقات

الصحة: 12 وفاة و169 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

image description

الاقتصاد المصري يواصل تصدر معدلات النمو في المنطقة (إنفوجراف)

image description

الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء (انفوجراف)

أيام زمان

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

نجم الساعة

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

الصحة

اليابان يروج لعقار علاج كورونا رغم تحذير الخبراء الأطباء

دواء جديد يقمع نمو الورم لمرضى سرطان الجلد

ارتفاع انبعاثات ثاني أُكسيد الكربون يضر بقدرة الإنسان على التفكير

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

منوعات

الطيران الدولي: النقل الجوي سيخسر 1.2 مليار مسافر بسبب كورونا

إنتاج ملابس طبية واقية قابلة لإعادة الاستخدام

جمعيات «تسلُّق الجبال» تطالب بوقف النشاط بسبب كورونا

أبرز التطبيقات الإسلامية للمستخدمين فى رمضان

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يتساوى التِبرُ مع التُراب؟
خالد عكاشة
ماذا يجرى للضباط الأتراك فى ليبيا؟
سيد عبدالقادر
فى انتظار الشبح المصرى
حسين عثمان
كل الطرق تؤدى إلى التعايش مع «كورونا»
المزيد

الثقافة

«السرديات الأردني» يستضيف الفائز بالبوكر العربية عبد الوهاب عيساوي

وزير الثقافة الأردني يطالب بتوضيح لدور الثقافة والفنون أوقات الأزمات

منظمة طلائع البعث تعلن أسماء الفائزين بمسابقتها الأدبية

«علم الفلك المسلي».. كتاب جديد للمؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم