الصين تدعو إلى تعزيز جهود توطيد السلام في منطقة البحيرات العظمى

دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "تشانغ جيون" إلى بذل جهود لتوطيد السلام والاستقرار في منطقة (البحيرات العظمى) والبناء على التطورات الإيجابية الأخيرة.وقال جيون - في كلمة خلال اجتماع افتراضي لمجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الخميس- إن الصين تشعر بالتشجيع إزاء التطورات الإيجابية التي تحققت في منطقة البحيرات العظمى، وتقدر جهود دول المنطقة وقادتها، كما تشجع دول المنطقة على تعزيز تعاونها وبناء الثقة السياسية لتحقيق مزيد من التقدم.. معربا عن ترحيب بلاده بالخطوات المستمرة التي اتخذها رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية "فيليكس تشيسكيدي" لتحسين العلاقات مع الدول المجاورة، والجهود الدبلوماسية التي بذلها مع رؤساء أنجولا وأوغندا ورواندا لتسهيل تطبيع العلاقات بين رواندا وأوغندا.وأضاف جيون أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يكثف جهوده لتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين، واتخاذ الإجراءات العسكرية وغير العسكرية للقضاء على التهديد الذي تشكله الجماعات المسلحة، مؤكدا أن (بكين) تدعو جميع الأطراف في المنطقة إلى الاستجابة بنشاط لنداء وقف إطلاق النار الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة، وتدعو الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية إلى بذل جهود للمضي قدما بعملية نزع السلاح والعودة إلى الوطن وإعادة الإدماج وإعادة التوطين للمقاتلين السابقين لوقف حلقة العنف المفرغة.كما طالب جيون ببذل المزيد من الجهود لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع من خلال التعامل مع الفقر والتخلف، معربا عن قلقه من انتشار وباء (كوفيد-19).