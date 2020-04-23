جمعيات «تسلُّق الجبال» تطالب بوقف النشاط بسبب كورونا

أصدرت أربع جمعيات يابانية نشطة في مجال رياضة تسلق الجبال بيانًا مشتركًا طالبت فيه هُواة هذه الرياضة بتجنب التسلُّق في الوقت الحالي حتى يتراجع خطر فيروس "كورونا" المستجد الذي يجتاح العالم.يأتي إصدار الجمعيات الأربع البيان المشترك قبل بدء أسبوع العطلات الذهبي في اليابان الذي يبدأ هذا العام يوم 29 أبريل الحالي.وذكر البيان أن الاستمرار في أنشطة تسلُّق الجبال يحمل خطر الإصابة أو نشر فيروس "كورونا"، وليس من الأفضل على الإطلاق ترك المدينة للتمتع بالجو النقي في المناطق الريفية في وقت تتم فيه مطالبة الأمة بالالتزام بالتباعد الاجتماعي.وقال "تاكاشي تاكاشيما المسئول في اتحاد عمال الألب الياباني - إحدى الجمعيات الأربع الموقّعة على البيان - إنه لا يمكن السماح بحدوث إصابات للمواطنين بسبب المشاركة في أنشطة رياضة تسلُّق الجبال في الوقت الذي تواجه فيه الخدمة الصحية في البلاد خطر الانهيار بسبب فيروس "كورونا".كانت الحكومة اليابانية قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي حالة الطواري في أنحاء البلاد لاحتواء تفشي فيروس "كورونا" المستجد.