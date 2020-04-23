افتتاح السيسى مشروعات قومية بسيناء يتصدر اهتمامات الصحف

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الخميس، افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، عددا من المشروعات التنموية بمنطقة شرق القناة ضمن مشروعات تنمية سيناء ومنها الاحتفال بخروج ماكينة الحفر العملاقة إلى شرق القناة وانتهاء الحفر النفقي لنفق الشهيد "أحمد حمدي -2"، كما تناولت الصحف باهتمام عددا من أخبار الشأن المحلي التي تهم المواطن المصري.ففي صفحتها الأولى وتحت عنوان "مشروعات سيناء أمن قومى لا يقدر بثمن"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن الدولة نفذت مشروعات تنموية داخل سيناء تكلفت نحو 600 مليار جنيه، من أجل الأمن القومى الذي لا يقدر بثمن، مشددا في الوقت نفسه على أنه بالرغم من التداعيات السلبية لوباء " كورونا " فإن الحكومة أصرت على العمل بالمعدلات نفسها التي كانت عليها قبل ظهور هذا الوباء.وأضافت الصحيفة أن الرئيس وجه رسالة إلى الشعب أمس بكلمته خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية بسيناء، قال فيها:"اطمئنوا وأفرحوا.. ما يحدث حلم كان بعيد المنال يصعب تحقيقه "، متابعا: "نحلم ونجري على حلمنا، لأننا نصلح في الأرض ولا نفسدها أو ندمرها".وأشارت "الأهرام" إلى أن الرئيس أوضح أنه تابع على مدى الأيام الماضية النقاش الذي دار حول طرح أفكار بشأن إدارة سيناء، التي تبلغ مساحتها نحو 60 ألف كيلومتر مربع، أي 6% من مساحة مصر، مؤكدا أنه بالرغم من التقدير لكل تلك الأفكار، وعدم توجيه الاتهامات لصاحبها، فإنه كان يتمنى أن يسأل الكاتب عن حجم ما تم إنجازه في سيناء خلال الفترة الماضية.وتساءل الرئيس حول الجدوى الاقتصادية التي كان يمكن للقطاع الخاص تحقيقها من الدخول في مشروعات البنية التحتية مثل الطرق التي يتم تنفيذها في سيناء.. مشيرا إلى أن الدولة تنفذ تلك المشروعات بهدف تنمية سيناء وفتح المجال للتوطين وليس بهدف تحقيق الأرباح.وقال الرئيس إن الكباري والطرق الجديدة التي تنفذها الدولة في شرق القاهرة ومدينة نصر، وعددها نحو 40 مشروعا، بالإضافة مشروعات غرب القاهرة ووسطها، بما فيها مشروعات منطقة عين الصيرة ومجرى العيون ومتحف الحضارة، تكلفت نحو 16 مليار جنيه، مؤكدا أن تلك المشروعات لا تقتصر على إنشاء الكباري، وإنما أيضا إنشاء محاور مرورية وتحديث البنية التحتية.وفي ذات السياق وتحت عنوان "انتهاء أعمال حفر نفق الشهيد أحمد حمدي 2"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد مرحلة انتهاء أعمال الحفر بنفق "الشهيد أحمد حمدي 2" بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكى القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.وأوضحت الصحيفة أنه تم تصميم نفق الشهيد "أحمد حمدي 2"، الذي يعد إنجازا كبيرا وفق دراسات عالمية لربط سيناء ببقية أنحاء الجمهورية.. مشيرة إلى أن النفق يتكون من حارتين مروريتين كل حارة بعرض 2.6 متر والقطر الداخلي لهذا النفق 11 مترا والقطر الخارجي أكثر من 12 مترا أما الارتفاع الصافي داخل النفق فيبلغ 5.5 متر والطول الإجمالي يبلغ 4250 مترا وطول الحفر النفقي كان 3400 متر وطول الحفر بالمكشوف 850 مترا.وأضافت أن هذا المشروع تم تنفيذخ بسواعد الآلاف من المهندسين والعمال والفنيين من تحالف الشركات الوطنية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمعدل إنشاء تجاوز أكبر المعدلات العالمية.. بدأ الاحتفال بعرض فيلم تسجيلي بعنوان "شريان أمل وحياة " تناول تاريخ الوطن الملء بجهود المصريين ومنها بناء منظومة الأنفاق (نفقان في الإسماعيلية ومثلهما في بورسعيد)، وهي تعد شرايين تنموية تحقق السيولة المرورية وربطت سيناء بالوادي والدلتا واختصرت زمن عبور القناة لـ20 دقيقة بدلا من انتظار الشاحنات والمركبات على المعديات والتي كانت تصل إلى 5 أيام.وتحت عنوان "الرئيس يشهد افتتاح محطة المحسمة بسرابيوم شرق القناة"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن اللواء أركان حرب إيهاب محمد الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قال إنه تم تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى في مجال الإمداد بالمياه لتلبية جميع الاحتياجات المائية الحالية والتوسعات المستقبلية في ضوء زيادة معدلات النمو السكاني الذي أدى إلى دخول مصر لعصر ندرة المياه.وأضاف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن منظومة توصيل ومعالجة مياه مصرف المحسمة تم إنجازها خلال 12 شهرا بتكلفة إجمالية 15 مليار جنيه بهدف تجميع مياه الصرف الزراعي التي كانت تلقى في مياه بحيرة التمساح بقناة السويس لتتم معالجتها وضخها في ترعة سيناء الشرق لاستخدامها في زراعة 50 ألف فدان.وأوضح إن إجمالي التكلفة المالية المخصصة لسيناء 298 مليار جنيه من إجمالي 1200 مليار جنيه يتم تنفيذها في الدولة، مضيفا أنه يتم إنشاء مدينة رفح الجديدة ويتم تنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية بها.. مشيرا إلى أنه سوف يتم تنفيذ 4340 وحدة سكنية بمدينة سلام مصر بشرق بورسعيد بتكلفة 890 مليون جنيه موضحا أنه تم تنفيذ 77% منها.وفي الشأن البرلماني، عودة إلى الصفحة الأولى لصحيفة "الأهرام" التي ذكرت تحت عنوان "النواب يقرر تعديلات قانون الطوارىء"، أن مجلس النواب وافق، في جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبدالعال، بشكل نهائي على عدد من مشروعات القوانين المهمة، منها مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعد أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، ومشروع قانون ببعض الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع تداعيات فيروس كورونا ومشروع قانون بزيادة معاش "الأجر المتغير".وأوضحت الصحيفة أن تعديلات قانون "الطوارئ" تتيح اتخاذ بعض التدابير الجديدة، لمواجهة فيروس كورونا، حيث منحت رئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليا أو جزئيا بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيا أو كليا.كما وافق المجلس على مشروعات قوانين بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة 2019- 2020، وقانون "تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعديل بعض أحكام قانوني" الضريبة على الدخل "و "الضريبة على العقارات المبنية".وتحت عنوان "رفع حد السحب للأفراد إلى 50 ألف جنيه يوميا"، ذكرت "الأهرام" أن محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر وبنك مصر أعلن عن الاتفاق بين الاتحاد والبنك المركزي على زيادة حد السحب والإيداع النقدي للأفراد بداية من شهر رمضان، وذلك في إطار التيسير على المواطنين خلال الشهر الكريم.وأضاف "الأتربي" أنه سيتم تعديل حدود السحب للأفراد لتصبح 20 ألف جنيه يوميا عبر ماكينات الصرف الآلي (ATM)، بدلا من 5 آلاف جنيه في الوقت الحالي، كما سيتم رفعها في الفروع من 10 آلاف جنيه يوميا لتصبح 50 ألف جنيه.