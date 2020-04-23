رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 23 أبريل 2020 الموافق 30 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: لا وفيات بسبب كورونا و10 إصابات جديدة

الخميس 23/أبريل/2020 - 08:08 ص
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس عدم تسجيل أي وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فيما تلقت تقارير عن 10 حالات إصابة جديدة أمس بينها 6 حالات وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 82 ألفا و798 شخصا وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4632 حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن الحالات الـ 4 المسجلة محليا جاءت بواقع 3 حالات في مقاطعة هيلونغجيانغ وحالة واحدة في مقاطعة قوانغدونغ، فيما لم يتم أمس تسجيل أي حالات إصابة مشتبه بها، وخرج في اليوم نفسه 56 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم ليصل إجمالي المتعافين إلى 77 ألفا و207 أشخاص، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة بواقع 15 ليبلغ 63 حالة.

وأضافت اللجنة أنه حتى يوم أمس تم تسجيل 1616 حالة وافدة، خرج منها 823 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم، وأن 8429 مخالطا لحالات إيجابية مازالوا تحت الملاحظة الطبية.. مشيرة إلى أنه تم أمس الإبلاغ عن 27 حالة جديدة بدون أعراض بينها حالة واحدة وافدة من الخارج،
وحتى نهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 1033 حالة إصابة مؤكدة من بينها 4 حالات وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و45 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و426 حالة في تايوان بما فيها 6 حالات وفاة، فيما خرج 678 مريضا في هونج كونج و26 في ماكاو و236 في تايوان من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.

موضوعات متعلقة

تفاصيل طرح كوبونات «سلع غذائية» لدعم غير القادرين

«منظمة الأرصاد»: ارتفاع قياسى جديد لدرجات الحرارة خلال السنوات الخمس القادمة

السيسى: «اللى عنده فكر لتطوير سيناء يقول لى»

الصحة: 12 وفاة و169 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

النائب العام يأمر بحبس حنين حسام 4 أيام

«الوزراء»: إعلان مواعيد الحظر في رمضان غدا

النيابة تحجز حنين حسام لصباح اليوم لاستكمال التحقيقات

الصحة: 12 وفاة و169 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

«الأزهر» يبين 44 مسألة فقهية حول المفطرات (إنفوجراف)

image description

خريطة الأنشطة الاقتصادية الأعلى أجرًا (إنفوجراف)

image description

الاقتصاد المصري يواصل تصدر معدلات النمو في المنطقة (إنفوجراف)

image description

الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء (انفوجراف)

أيام زمان

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

نجم الساعة

التمثيل أنقذ فنانًا كبيرًا من التسمم وبتر ساقه.. «هرب من المستشفى فتم شفائه»

الصحة

اليابان يروج لعقار علاج كورونا رغم تحذير الخبراء الأطباء

دواء جديد يقمع نمو الورم لمرضى سرطان الجلد

ارتفاع انبعاثات ثاني أُكسيد الكربون يضر بقدرة الإنسان على التفكير

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

منوعات

الطيران الدولي: النقل الجوي سيخسر 1.2 مليار مسافر بسبب كورونا

إنتاج ملابس طبية واقية قابلة لإعادة الاستخدام

جمعيات «تسلُّق الجبال» تطالب بوقف النشاط بسبب كورونا

أبرز التطبيقات الإسلامية للمستخدمين فى رمضان

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يتساوى التِبرُ مع التُراب؟
خالد عكاشة
ماذا يجرى للضباط الأتراك فى ليبيا؟
سيد عبدالقادر
فى انتظار الشبح المصرى
حسين عثمان
كل الطرق تؤدى إلى التعايش مع «كورونا»
المزيد

الثقافة

«السرديات الأردني» يستضيف الفائز بالبوكر العربية عبد الوهاب عيساوي

وزير الثقافة الأردني يطالب بتوضيح لدور الثقافة والفنون أوقات الأزمات

منظمة طلائع البعث تعلن أسماء الفائزين بمسابقتها الأدبية

«علم الفلك المسلي».. كتاب جديد للمؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم