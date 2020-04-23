الصين: لا وفيات بسبب كورونا و10 إصابات جديدة

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس عدم تسجيل أي وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فيما تلقت تقارير عن 10 حالات إصابة جديدة أمس بينها 6 حالات وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 82 ألفا و798 شخصا وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4632 حتى نهاية يوم أمس.وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن الحالات الـ 4 المسجلة محليا جاءت بواقع 3 حالات في مقاطعة هيلونغجيانغ وحالة واحدة في مقاطعة قوانغدونغ، فيما لم يتم أمس تسجيل أي حالات إصابة مشتبه بها، وخرج في اليوم نفسه 56 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم ليصل إجمالي المتعافين إلى 77 ألفا و207 أشخاص، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة بواقع 15 ليبلغ 63 حالة.وأضافت اللجنة أنه حتى يوم أمس تم تسجيل 1616 حالة وافدة، خرج منها 823 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم، وأن 8429 مخالطا لحالات إيجابية مازالوا تحت الملاحظة الطبية.. مشيرة إلى أنه تم أمس الإبلاغ عن 27 حالة جديدة بدون أعراض بينها حالة واحدة وافدة من الخارج،وحتى نهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 1033 حالة إصابة مؤكدة من بينها 4 حالات وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و45 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و426 حالة في تايوان بما فيها 6 حالات وفاة، فيما خرج 678 مريضا في هونج كونج و26 في ماكاو و236 في تايوان من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.