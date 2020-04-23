22 إصابة جديدة بكورونا فى السودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل ٢٢ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنه لم تُسجل أي وفيات جديدة، حسب التقارير الوبائية ليوم أمس الأربعاء.وأوضحت وزارة الصحة السودانية -- في بيان صباح اليوم الخميس- أن الحالات الجديدة سُجلت في ولاية الخرطوم، ومعظمها مخالطة لحالات مؤكدة.وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ١٦٣ حالة، بينها ١٣ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ١٤ شخصا.وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.