الشرطة السودان: لم ولن نكون خصما لأي فصيل في الدولة

أكدت الشرطة السودانية أنها لم ولن تكون خصما لأي فصيل في الدولة أو المجتمع، مشددة على أنها تبذل قصارى جهدها لتوعية منسوبيها بضرورة الالتزام بحسن التصرف والمعاملة ومحاسبة المقصرين بكل حسم.وقال اللواء الدكتور عمر عبد الماجد بشير الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة السودانية، في بيان صحفي صباح اليوم الخميس، إن الشرطة تعتز بشراكة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وتعتز بأن من بين مكوناتها إدارة عامة للخدمات الطبية بها آلاف الكوادر الطبية التي تفتخر بها.وكان وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم التوم، استنكر ما قال إنه مضايقات يتعرض لها أفراد في الكادر الصحي على الأكمنة خلال فترة حظر التجول.وأكدت الشرطة السودانية ضرورة الاستفادة من الإيجابيات والسلبيات لتقويم الأداء، موضحة أنه يحق للجميع اللجوء إلى باب التقاضي المكفول لكل من يرى الإجحاف والخطأ في حقه، فضلا عن أن المحاسبة الإدارية متاحة.ودعت كل العاملين بالحقل الطبي، خلال هذه الظروف الاستثنائية، إلى حمل الأوراق الثبوتية أو بطاقات المهنة الصادرة من الجهات المختصة، مشددة على توجيهات وزارة الداخلية وقيادة الشرطة بالمرونة في التعامل بروح القانون مع الكوادر الصحية.