اليوم.. 4 اجتماعات لـ«خطة النواب» لإنهاء قانون الضريبة الموحد

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، 4 اجتماعات اليوم الخميس، بمشاركة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لاستكمال صياغة مواد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة.ويستهدف القانون تيسير إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والقيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة الدمغة، وأي ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وتبسيطها وميكنتها.ويستحدث نظامًا جديدًا يمكن من خلاله القضاء على ظاهرة التهرب الضريبي، من خلال تُخصيص رقم تعريفي موحد لكل ممول أو مكلف، للتعامل به في جميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول والمكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه في جميع التعاملات، ويتم إثباته على كافة الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأي مكاتبات أخرى.