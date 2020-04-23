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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أبوظبى تمهد لإعادة فتح المراكز التجارية.. بشروط

الخميس 23/أبريل/2020 - 06:51 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إجراءات تمهيدية لإعادة فتح المراكز التجارية، بشروط محددة لمراعاة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وأصدرت الدائرة، بسحب بيان لها، توجيهات لمدراء ومالكي المراكز التجارية بإجراء مجموعة من الاستعدادات تمهيدًا لإعادة فتح المراكز التجارية، وذلك بعد تحقق الدائرة من إجراء التدابير الاحترازية المختلفة.

ونص البيان على أن يتم فتح المراكز التجارية من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 9 مساء باستثناء الصيدليات والصرافة والسوبر ماركت.

وشدد على تقييد بعض الأنشطة التجارية مثل السينما ومراكز الترفيه والنوادي الرياضية وإغلاق مناطق الجلوس العامة والمصليات وتخفيض الطاقة الاستيعابية إلى 30٪‏ وعدم السماح لمن فوق الـ60 عامًا بالدخول.

كما نص التعميم على عمل المطاعم بسعة 30% كحد أقصى والسماح لأربعة أشخاص كحد أقصى لكل طاولة مع مسافة مترين ونصف بين الطاولات.

واشترطت الدائرة أيضًا على إلزامية الكمامات والقفازات وحث المتسوقين على إحضار الأكياس الخاصة بهم وإدارة مواقف السيارات وتقليل السعة إلى النصف وإيقاف خدمات صف السيارات وغسيل السيارات ومنع من تزيد حراراتهم عن 38 درجة من الدخول والتعقيم الدوري لإرجاء المولات والنقاط التي يلمسها المتسوقون وتشجيع استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني.

كما نص التعميم على أن المصاعد مفتوحة لذوي الاحتياجات الخاصة فقط بحد أقصى شخصين وتحديد علامات على السلالم لضمان التباعد الاجتماعي وتعطيل شاشات اللمس وتوفير طاقم المسعفين على مدار الساعة.

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