أمريكا تسجل أكثر من 1700 حالة وفاة جديدة بـ«كورونا»

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تسجيل الولايات المتحدة أكثر من 1700 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" خلال آخر 24 ساعة، وذلك حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيعه أمرًا بتعليق الهجرة إلى البلاد، والذي أعلن عنه في وقت سابق بتعليق الهجرة لمدة 60 يومًا.وقال ترامب، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة الأمريكية، "وقعت أمرا تنفيذيا مؤقتا بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة".وعن عودة جائحة "كورونا"، قال الرئيس الأمريكي، "من الممكن أن نواجه عودة لبعض عناصر فيروس كورونا، لكن سيتم إيقافها، وهذا لن يكون مشابها للوضع الحالي بأي شكل من الأشكال".وأوضح أن الولايات المتحدة باتت تملك سياسة احتواء أفضل لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن إدارته لديها "طريقة" لإيقاف الجائحة حال عودتها في المستقبل.وأكد ترامب أن التقدم الحاصل في مكافحة الفيروس سيساعد في إعادة فتح البلاد، وسوف يكون بمقدورها إرسال أجهزة التنفس إلى كل دول العالم.