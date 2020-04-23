اقتصاد كوريا الجنوبية ينكمش 1.4% في الربع الأول بسبب كورونا

انكمش اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 4ر1% في الربع الأول من العام الجاري وسط أزمة فيروس كورونا.جاء ذلك حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم الخميس.وشكّل ذلك أكبر انكماش فصلي منذ الربع الأخير من عام 2008، عندما انكمش اقتصاد البلاد بنسبة 3ر3%، بحسب يونهاب.وحقق اقتصاد البلاد نموا بنسبة 3ر1% في الربع الأخير من العام الماضي