ترامب: وقعت أمرًا تنفيذيًا بتعليق الهجرة مؤقتًا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيعه أمرًا بتعليق الهجرة إلى البلاد، والذي أعلن عنه في وقت سابق، والخاص بتعليق الهجرة لمدة 60 يومًا، في ظل إجراءات مكافحة فيروس "كورونا".وقال ترامب، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة الأمريكية، "وقعت أمرا تنفيذيا مؤقتا بتعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة".وعن عودة جائحة "كورونا"، قال الرئيس الأمريكي، "من الممكن أن نواجه عودة لبعض عناصر فيروس كورونا، لكن سيتم إيقافها، وهذا لن يكون مشابها للوضع الحالي بأي شكل من الأشكال".وأوضح، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن الولايات المتحدة باتت تملك سياسة احتواء أفضل لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن إدارته لديها "طريقة" لإيقاف الجائحة حال عودتها في المستقبل.وأكد ترامب أن التقدم الحاصل في مكافحة الفيروس سيساعد في إعادة فتح البلاد، وسوف يكون بمقدورها إرسال أجهزة التنفس إلى كل دول العالم.