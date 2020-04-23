«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الخميس، انخفاضًا بدرجات الحرارة عن أمس اليوم الأربعاء 4 درجات، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسًا مائلاً للحرارة نهارًا باردًا ليلًا، وشبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحري طقسًا معتدلاً نهارًا باردًا ليلًا، وشبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقسًا معتدلًا نهارًا باردًا ليلًا، وشبورة مائية صباحًا والرياح نشطة، وأمطارًا خفيفة على مناطق متفرقة.وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسًا لطيفًا نهارًا باردًا ليلًا، وشبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا لطيفًا ليلًا، والرياح معتدلة، وفي شمال الصعيد طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا لطيفًا ليلًا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة نهارًا معتدلًا ليلًا، والرياح معتدلة.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة الصغرى 15 والعظمى 30شبين الكوم الصغرى 16 والعظمى 29طنطا الصغرى 16 والعظمى 29دمنهور الصغرى 15 والعظمى 29الإسكندرية الصغرى 16 والعظمى 25بلطيم الصغرى 16 والعظمى 24مطروح الصغرى 16 والعظمى 22السلوم الصغرى 16 والعظمى 25سيوة الصغرى 15 والعظمى 31بورسعيد الصغرى 17 والعظمى 24دمياط الصغرى 17 والعظمى 21الزقازيق الصغرى 16 والعظمى 31الإسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 30السويس الصغرى 18 والعظمى 30العريش الصغرى 16 والعظمى 25رفح الصغرى 16 والعظمى 24رأس سدر الصغرى 17 والعظمى 28نخل الصغرى 14 والعظمى 27نويبع الصغرى 25 والعظمى 30طابا الصغرى 19 والعظمى 26كاترين الصغرى 15 والعظمى 23الطور الصغرى 18 والعظمى 30شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 27الغردقة الصغرى 19 والعظمى 28مرسى علم الصغرى 22 والعظمى 33الفيوم الصغرى 18 والعظمى 31بنى سويف الصغرى 1 والعظمى 31المنيا الصغرى 20 والعظمى 32أسيوط الصغرى 21 والعظمى 32سوهاج الصغرى 21 والعظمى 33قنا الصغرى 22 والعظمى 34الأقصر الصغرى 23 والعظمى 35أسوان الصغرى 25 والعظمى 36أبوسمبل الصغرى 22 والعظمى 36الوادي الجديد الصغرى 23 والعظمى 34شلاتين الصغرى 22 والعظمى 31أبورماد الصغرى 22 والعظمى 28حلايب الصغرى 17 والعظمى 28رأس حدربة الصغرى 18 والعظمى 27