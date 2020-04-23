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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا بارد ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الخميس 23/أبريل/2020 - 07:56 ص
جريدة الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الخميس، انخفاضًا بدرجات الحرارة عن أمس اليوم الأربعاء 4 درجات، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسًا مائلاً للحرارة نهارًا باردًا ليلًا، وشبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحري طقسًا معتدلاً نهارًا باردًا ليلًا، وشبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقسًا معتدلًا نهارًا باردًا ليلًا، وشبورة مائية صباحًا والرياح نشطة، وأمطارًا خفيفة على مناطق متفرقة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسًا لطيفًا نهارًا باردًا ليلًا، وشبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا لطيفًا ليلًا، والرياح معتدلة، وفي شمال الصعيد طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا لطيفًا ليلًا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة نهارًا معتدلًا ليلًا، والرياح معتدلة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة الصغرى 15 والعظمى 30

شبين الكوم الصغرى 16 والعظمى 29

طنطا الصغرى 16 والعظمى 29

دمنهور الصغرى 15 والعظمى 29

الإسكندرية الصغرى 16 والعظمى 25

بلطيم الصغرى 16 والعظمى 24

مطروح الصغرى 16 والعظمى 22

السلوم الصغرى 16 والعظمى 25

سيوة الصغرى 15 والعظمى 31

بورسعيد الصغرى 17 والعظمى 24

دمياط الصغرى 17 والعظمى 21

الزقازيق الصغرى 16 والعظمى 31

الإسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 30

السويس الصغرى 18 والعظمى 30

العريش الصغرى 16 والعظمى 25

رفح الصغرى 16 والعظمى 24

رأس سدر الصغرى 17 والعظمى 28

نخل الصغرى 14 والعظمى 27

نويبع الصغرى 25 والعظمى 30

طابا الصغرى 19 والعظمى 26

كاترين الصغرى 15 والعظمى 23

الطور الصغرى 18 والعظمى 30

شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 27

الغردقة الصغرى 19 والعظمى 28

مرسى علم الصغرى 22 والعظمى 33

الفيوم الصغرى 18 والعظمى 31

بنى سويف الصغرى 1 والعظمى 31

المنيا الصغرى 20 والعظمى 32

أسيوط الصغرى 21 والعظمى 32

سوهاج الصغرى 21 والعظمى 33

قنا الصغرى 22 والعظمى 34

الأقصر الصغرى 23 والعظمى 35

أسوان الصغرى 25 والعظمى 36

أبوسمبل الصغرى 22 والعظمى 36

الوادي الجديد الصغرى 23 والعظمى 34

شلاتين الصغرى 22 والعظمى 31

أبورماد الصغرى 22 والعظمى 28

حلايب الصغرى 17 والعظمى 28

رأس حدربة الصغرى 18 والعظمى 27

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