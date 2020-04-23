زيدان: «ضيعنا بسبب بُعدنا عن طه حسين ولن نتقدم ببيع السبح»

استنكر الكاتب والمفكر يوسف زيدان، الهجوم عليه بعد تصريحاته بشأن منع الصيام والجماع خلال زمن الأوبئة، مؤكدًا أن ما قاله جاء نقلًا عن كبار العلماء وليس كلامه.وأضاف "زيدان"، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولى" المصرية، أن هدف الهجوم عليه هو إرهابه، وإيقافه عن مواصلة ما بدأه، مردفا: "أنا مش بخاف".وأشار "زيدان"، إلى أن مصر تحتاج إلى العودة لكتابات طه حسين، مردفا: "إحنا ضيعنا بسبب بُعدنا عن طه حسين"، لافتًا إلى أن غذاء العقول أهم من غذاء البطون، وعلينا تثقيف وتوعية النشء.وأكد زيدان أن عميد الأدب العربى طه حسين تعرض لظلم وقهر شديدين، و"بهدلة"، ورغم ذلك لم يترك مصر رغم أنه كان قادرًا على الذهاب إلى فرنسا، مشددًا على أن الخطاب السلفى الإخوانى والوهابى، سبب تخلف مصر التي هي في حاجة الآن لاستحضار كتب عميد الأدب.وأضاف "زيدان"، أن الإخوان كانوا دائمًا يريدون سحب البلاد إلى الشرق، وتابع: "لم يأت من الشرق إلا الهم والاحتلال الفارسى وكان مصدر البلاء، إنما زمن التوهج الحضاري كانت خلال التعامل مع حوض البحر المتوسط ".وأكد أن الجماعة الإرهابية هي سبب تخلف المجتمع المصري، كونها عمدت فى جر البلاد إلى أمور جدلية ورجعية وحرمت التعامل مع الغرب على أساس أنه كافر، تمامًا مثل ما حدث فى الخطاب الوهابى والسلفى، وتابع: "طيب اليابان اتعاملت مع الغرب مكفرتش ليه.. الآن أصبحت تسمى كوكب اليابان".وشدد "زيدان"، على أن العلم هو السبيل الوحيد للنهوض بالأمم، متابعًا: "مفيش أساس للتقدم إلا التعليم.. اليابان قامت بالعلم مش ببيع السبح".