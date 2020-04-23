ترامب: «كورونا» قد يعود لاحقًا.. وسنتصدى له

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عودة جائحة مرة أخرى بعد انحسارها، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة لديها خطة محكمة لرده.وقال ترامب، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية الأزمة الأمريكية: "من الممكن أن نواجه عودة لبعض عناصر فيروس كورونا، لكن سيتم إيقافها، وهذا لن يكون مشابها للوضع الحالي بأي شكل من الأشكال".وأوضح، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية، أن الولايات المتحدة باتت تملك سياسة احتواء أفضل لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن إدارته لديها "طريقة" لإيقاف الجائحة حال عودتها في المستقبل.وأكد الرئيس الأمريكي أن التقدم الحاصل في مكافحة الفيروس سيساعد في إعادة فتح البلاد، وسوف يكون بمقدورها إرسال أجهزة التنفس إلى كل دول العالم.