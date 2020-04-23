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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد السقا يكشف كواليس جديدة لبرنامج «اغلب السقا» (فيديو)

الخميس 23/أبريل/2020 - 05:24 ص
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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كشف الفنان أحمد السقا، كواليس برنامجه الرمضاني "اغلب السقا"، مشيرا إلى أن هناك تشابهًا كبيرًا بين البرنامج وشخصيته الحقيقية.

ولفت "السقا"، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن عائد البرنامج سيذهب للمؤسسات الخيرية، حيث يتبرع الفائز لفعل الخير.

وأضاف السقا: "كنت أدخل الحلقة مثل الضيف ولم أكن أعلم المسابقات الموجودة بها وهذا يمنح البرنامج مصداقية أكبر".

ولفت إلى أنه وفريق عملل البرنامج خضعوا لتحليل كورونا مرتين في لبنان، وطلب إجراء تحليل للمرة الثالثة في الوقت الحالي".

وأوضح أن برنامج "اغلب السقا" يشهد في كل حلقة منافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بينه وبين أحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية، والبرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.

وتندرج فكرة العمل ضمن أهم الفورمايات العالمية، وتم تصويره تحت إدارة المخرج باسم كريستو، ويستضيف البرنامج عبر حلقاته ثلاثين نجمًا من مصر ولبنان وسوريا، ومن أبرز النجوم محمد هنيدي، وعمرو يوسف، وغادة عبد الرازق، ونيللي كريم، وعمرو سعد، ووائل جسار، وقصي خولي، ودرة، وحمادة هلال، وأحمد فهمي، ومُعتصم النهار وآخرين.شاهد

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