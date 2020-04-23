تركيا تسجل 117 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أمس الأربعاء، عن 117 حالة وفاة جديدة بمرض «كوفيد-19» الناجم عن فيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2376.وكشف «قوجة» عن 3083 إصابة جديدة مؤكدة في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 98674، مشيرًا إلى أن عدد الحالات الجديدة هو الأدنى منذ 4 أبريل نزولًا من 4611 حالة تم الإبلاغ عنها الثلاثاء.وقال وزير الصحة التركي للصحفيين: «تشير البيانات إلى أن تفشي المرض تحت السيطرة»، لكنه حذر من أي تخفيف للتدابير لاحتواء الانتشار خلال شهر رمضان المبارك، حيث يقيم الناس عادة موائد إفطار مع العائلة والأصدقاء.