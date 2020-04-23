تفاصيل القبض على مساعد الإرهابى هشام عشماوى فى ليبيا

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، مساء أمس الأربعاء، القبض على عنصر إرهابي شديد الخطورة يرجح انتماءه لتنظيم القاعدة ويحارب في صفوف الميليشيات الإرهابية في طرابلس.وأوضح «المسماري»، أن الإرهابي مصري الجنسية، ويدعى محمد محمد السيد، وعرف باسمي محمد السنبختي، وأبو خالد منير، وتم القبض عليه من قبل عناصر الاستخبارات في العاصمة طرابلس، وتم ترحيله بنجاح إلى مدينة بنغازي.وأضاف أن الإرهابي المصري، وهو مساعد هشام عشماوي، وأحد أهم الإرهابيين الخطرين، وأنه قد شارك في تفجير كنائس في مصر.كما أشار بيان الجيش الليبي إلى أن الإرهابي المعتقل لديه شقيقين مسجونين في مصر على ذمة قضايا إرهاب.ولفت الجيش الوطني الليبي إلى أنه كان يتم رصده ومتابعته في منطقة غوط الشعال بالعاصمة منذ سبتمبر 2019.كما أشار «المسماري» إلى نجاح الجيش الليبي في القضاء على 8 مرتزقة سوريين في منطقة القرة بوللي وأسر إرهابي خطير من مدينة زليتن.وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي على تصدي القوات خلال الأيام الماضية للعديد من الهجمات الفاشلة من المليشيات الإرهابية على محاور مدينة ترهونة وكبدتهم العديد من الخسائر، كما أشار إلى استهداف مجموعات إرهابية في عين زارة جنوبي طرابلس وقتل 7 عناصر خطرة.