مواعيد مسلسلات cbc فى رمضان 2020.. (صور)

تخوض قناة cbc سباق رمضان بمجموعة مسلسلات قوية لكبار النجوم المصريين، ويأتي علي رأس الأعمال التي ينافسون بها مسلسل "رجالة البيت" الذي يعرض في تمام الساعة 6:30 مساءً بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني.كما يعرض في تمام الساعة 8 مساءً مسلسل "ليالينا" بطولة غادة عادل إياد نصار وخالد الصاوي وتدور أحداثه في فترة الثمنينيات والتسعينات، كما يعرض في تمام الساعة الـ9:30 مساءً مسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبدالعزيز وشريف منير وكريم فهمي.كما يعرض في تمام الساعة 12 منتصف الليل مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبري وأحمد مجدي وأيتن عامر، كما يعرض في تمام الساعة 11 مساءً مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا وجومانا مراد وحلا شيحة وبيومي فؤاد.