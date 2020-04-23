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مصر

تعقيم مقار لجان امتحانات الثانوية العامة بـ 6 أكتوبر

الخميس 23/أبريل/2020 - 12:58 ص
لجان امتحانات الثانوية
لجان امتحانات الثانوية العامة
علا العلاف
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أكد المهندس شريف الشريبني، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، على استمرار عمليات تطهير وتعقيم مدارس مقار لجان امتحانات الثانوية والعامة والدبلومات الفنية، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس "كورونا".

وحدد رئيس الجهاز 10 مدارس تم تعقيمها، حفاظًا على حة الطلاب، والتي جاءت على النحو التالي:

- مدرسة الجيل الجديد للتعليم الأساسي بالحي١١.

- المدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بالحي١١.

- المدرسة النموذجية بالحي السادس.

- مدرسة الطلائع الإسلامية بالحي السادس للتعليم الأساسي.

- مدرسة الفتح للتعليم الأساسي.

- مدرسة نهضة مصر بالحي المتميز.

- مدرسة القرية السياحية الأولى التجريبية للغات.

- مدرسة النصر التجريبية للغات بالحي المتميز.

- مدرسة الحي الأول للتعليم الأساسي.

- مدرسة الحي ١١ للتعليم الأساسي.

وشدد رئيس الجهاز على استمرار دعم المنشآت الحكومية دخل المدينة باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الفورية، حفاظًا على سلامة المواطنين وللوقاية من انتشار الفيروس.

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