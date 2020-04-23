الإبراشى: الحكومة تدرس بدء ساعات الحظر من العاشرة مساء

قال الإعلامى وائل الإبراشى، إن لديه معلومات، أن الحكومة تبحث عدد ساعات الحظر خلال شهر رمضان، وهناك وجهتى نظر، إحداهما تقول نبقى على الوضع كما هو عليه الآن، وأخرى تقول إن شهر رمضان الكريم له طقوس معينة لدى المصريين وعليه يجب أن يبدأ الحظر من الساعة العاشرة مساءً بدلًا من الثامنة.وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن الدولة المصرية تسير وفق رؤية قوية فى مواجهة الجائحة، والخروج منها بشكل إيجابى دون أن تتأثر قطاعات الدولة، مشددًا على ضرورة محافظة الجمع على التوازن بين اتباع الإجراءات الوقائية واستمرار عجلة الإنتاج.وتابع الإعلامى وائل الإبراشى: "التباعد الاجتماعى هو طوق الإنقاذ من أزمة الفيروس القاتل"، مشددًا على أن التباعد الاجتماعى هو حماية للشخص والأسرة والمجتمع كافة.