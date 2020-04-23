تفاصيل أول تصالح لمخالفات البناء بمدينة الشيخ زايد

قال مصطفى فهمى، رئيس جهاز مدينة الشيخ، إنه تم، خلال هذا الأسبوع، التصالح على أول مخالفات البناء في المدينة، حيث تقدم نحو 788 مخالفًا لإنهاء إجراءات التصالح مع الدولة.وأوضح رئيس الجهاز، أن تم التصالح على تحويل بدروم إلى سكنى بقيمة 800 جنيه لكل متر، كذلك مخالفة استكمال بناء غرف سطح وتحويلها من نشاط خدمي إلى سكني بقيمة 1600 جنيه عن كل متر، فضلا عن التصالح على أول مخالفة لبناء مول تجاري كامل بدون تراخيص.وأضاف أنه بلغ عدد المتقدمين لقانون التصالح بالمدينة نحو 788 مخالفة، تم مراجعة 190 منهم، حتى الآن، كما تم إرسال مطالبات السداد لهم لإنهاء إجراءات التصالح.ويأتي ذلك بناء على توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتصدى بكل قوة وحزم لمخالفات البناء واستخدام كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.