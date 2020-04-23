أبرز التطبيقات الإسلامية للمستخدمين فى رمضان

يشهد سوق التطبيقات الإسلامية رواجًا كبيرًا خلال شهر رمضان الكريم، حيث حققت عدة تطبيقات ملايين المستخدمين، واكتسبت ثقة رواد الإنترنت حول العالم.ومع قرب بدء انطلاق شهر رمضان الكريم، ترصد "الدستور" أبرز التطبيقات الإسلامية على شبكة الإنترنت الافتراضية، والتي يتم استخدامها على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة خلال الشهر الفضيل.بداية يحاول الصائمون الحفاظ على طقوس معينة، خلال شهر رمضان المبارك، منها الصلاة وقراءة القرآن والصدقة، كما أن المرأة تهتم أيضًا بالبرامج الخاصة بالمطبخ؛ لإعداد أفضل الوجبات، بالإضافةإلى تطبيقات خاصة بالتسلية والترفيه.الأذان ومواقيت الصلاةهذا التطبيق يتيح للمستخدمين كل ما يريدون معرفته عن مواقيت الصلاة، بحسب الموقع الجغرافي، ويسمح للصائم باختيار الأذان الذي يحبه، حيث إنه يتيح له صوت أكثر من مؤذن.كما يتيح التطبيق أيضًا استقبال إشعارات قبل الصلاة، للاستعداد لها، والذى يمكنك من خلال التعرف على أوقات جميع أنواع الصلاة سواء الفرائض اليومية أو صلاة التراويح وقيام الليل والتهجد وليلة القدر.الإمساكيةهذا التطبيق متاح على جميع الهواتف الذكية، والذي يمكِّن المستخدمين من معرفة عدد ساعات الصيام كل يوم، ومواعيد السحور والإفطار، وتحديد ساعات الفطار أيضا، وكيفية الاستفادة منها.ويستقبل الائم، عبر التطبيق، إشعارات وتنبيهات بمدفع الإفطار والإمساك يوميا، والتقويم الهجري والميلادي الخاص بشهر رمضان.القرآن الكريمويعد هذا التطبيق من أفضل التطبيقات التي يستخدمها الصائمون، حيث يتيح للمستخدم المصحف الشريف والورد اليومي ويتيح القرآن بجميع القراءات.ويحتوى التطبيق على خاصية إشعارات وتنبيهات بعدد السور والآيات الواردة في القرآن، وبعض أحكامه والتفسير والمعاني.الأذكارويتيح هذا التطبيق للصائمين جميع الأذكار والأدعية سواء الصباحية أو المسائية، والأدعية الرمضانية وبعد التواشيح والابتهالات.ويشتمل على أذكار مكتوبة وأخرى أصوات أشهر الأدعية، بالإضافة إلى بعض التنبيهات بالأدعية، سواء خلال وقت الصيام أو قيام الليل، والتراويح وصلاة التهجد، والأدعية الخاصة بليلة القدر، والعشرة الأواخر من رمضان.القبلةويمكن من خلال هذا التطبيق معرفة اتجاه القبلة، حيث يحتوي على بوصلة رقمية لتحديد القبلة، بحسب الموقع الجغرافي، وبعض الخرائط الرقمية التي تعمل بالجي بي إس؛ لتحديد مواقيت الصلاة.المصلىتطبيق يتيح للمستخدمين كل ما يريدون معرفته عن نحو 300 مدينة حول العالم، وخريطة رقمية تحدد المسافة بين كل مدينة والكعبة المشرفة في مدينة مكة المكرمة، وعدد ساعات الصوم في كل بلد، ومواقيت الإفطار والسحور والصلاة بها.كما يسمح التطبيق للمسافرين، وبعض رواد الإنترنت، بالتعرف على طبيعة كل مدينة ومواقيتها، وأبرز الطقوس الخاصة برمضان فيها.حقيبة الصائمويقدم "حقيبة الصائم" بعض النصائح الرمضانية للصائمين، وكيفية إدارة الوقت، كما يقدم جميع الفتاوى التي تخص الصيام وشهر رمضان، كذلك بعض النصائح الطبية والصحية؛ لكيفية صيام شهر رمضان والتوجيهات الإيمانية للصائمين.حياتييقدم هذا التطبيق للمستخدمين قصص الأنبياء ومختارات رمضانية من حياة الأنبياء، وبعض المقالات التي تهم الصائم من أحكام الصيام ومبطلاته، وكيف تستغل وقتك في رمضان، وأهم البرامج الدينية التي تعرض في رمضان.فتاوىويتيح هذا التطبيق للمستخدمين جميع الفتاوى والأحكام الخاصة بالصيام، وجميع الفتاوى الصادرة عن دار الافتاء في كل بلد تخص الصائمين، وأبرز الأخطاء التي يقع فيها الصائم، وأيضًا بعض الفتاوى الشائعة غير الصحيحة، وتقدم بعض النصائح والإرشادات التي تهم الصائم.المسحراتيويوضح "المسحراتي" بعض الطقوس والعادات الخاصة بالسحور، وبعض الإشعارات الخاصة بمواقيت السحور والأدعية والأذكار، وأيضا يقدم بعض الإشعارات والأصوات، كمنبه لإيقاظ الصائم وقت السحور.المطبخيقدم التطبيق كل ما يخصّ عالم الطبخ في شهر رمضان، وأفضل الوجبات والأكلات، بالإضافة إلى بعض النصائح لتجهيز الطعام، وفوائده والوجبات الخاصة بالإفطار والأخرى الخاصة بالسحور، وباقة من أشهر الأكلات خلال هذا الشهر الفضيل، ويوجد به ركن للمشروبات والطقوس والعادات الخاصة بالأكل في الشهر الكريم.مسلسلاتيويمكن من خلال "مسلسلاتي" معرفة مواعيد عرض جميع المسلسلات الرمضانية، ويستعرض عن كل عمل تليفزيوني أبرز نجومه وأهم القنوات الناقلة لجميع الأعمال الدرامية والفنية.الألعابويمكن خوض تجربة الألعاب والفوازير، والمسليات التي يحتاج إليها الصائمون في رمصان، حيث تتيح بعض الألعاب الشهيرة والكلمات المتقاطعة والفوازير والمسائل التي يصعب حلها، وأيضا تتيح برامج للمسابقات الرمضانية والأسئلة والإجابات لبعض ما يدور في أذهان المستخدمين.