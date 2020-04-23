«مجلس أمناء بدر» يشيد بدور جهاز المدينة فى أعمال التطهير والتعقيم لمواجهة كورونا

اجتمع مجلس أمناء مدينة بدر، عبر تقنية «الفيديو كونفرس»، بحضور كل من المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر، وعبد الرحمن عبد الفتاح السيد رئيس مجلس الأمناء، ونواب رئيس الجهاز، وعدد من أعضاء المجلس.وناقش الأعضاء خلال الاجتماع بعض أعمال التطوير والتنمية بالمدينة، كما تم عرض فيديو عن الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا ودور الجهاز في مكافحة الفيروس وطرق التعقيم والتطهير.وأشاد مجلس الأمناء بدور جهاز المدينة في عمليات التطهير والتعقيم، وقام بتكريم القائمين علي حملة التطهير من قبل الجهاز في بحضور عدد قليل من الأعضاء داخل القاعة الرئيسية بالجهاز، وتم توزيعهم داخل القاعة وعمل مسافات بينهم، وتم حضور باقي الأعضاء عبر «الفيديو كونفرانس»، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأوضح رئيس الجهاز أنه تم تطهير وتعقيم مبني الجهاز ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مع وضع بعض التعليمات الإرشادية لأخذ الحيطة والحذر للعاملين والعملاء المتردين على المبنى خلال فترة الاجتماع.