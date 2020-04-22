رغم كورونا.. شرفات منازل وشوارع الجيزة تتزين لاستقبال رمضان (فيديو)

تزينت معظم شوارع الجيزة بالفوانيس والقصاصات الملونة، احتفالا بقدوم شهر رمضان الكريم، رغم الظلام والسكون الذي ساد في الشوارع مع بدء موعد حظر التجوال المقرر ضمن الإجراءات الوقائية للدولة للحد من انتشار فيروس كورونا،وانطلق الأهالي منذ صباح اليوم، في تزيين شرفات المنازل ومداخل العمارات والشوارع الجانبية.أعلن مفتى الجمهورية، الدكتور شوقى علام، نتيجة رؤية استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لعام 1441 هجريًا، حيث أعلن أن بعد غدا الجمعة 24 أبريل هو أول أيام شهر رمضان.